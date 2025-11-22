Раскрыта причина розыска финансиста «кошелька Зеленского» на Украине

Финансиста Цукермана обвинили в создании преступного сообщества на Украине

Главного финансиста Тимура Миндича — Александра Цукермана обвинили в создании преступного сообщества на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы украинских органов власти, которые есть в распоряжении агентства.

Цукерман объявлен в розыск по двум уголовным статьям — о создании преступного сообщества и об отмывании денег. По первому основанию ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы, по второму — от 8 до 12.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бизнесмена и соратника Владимира Зеленского, которого называют его «кошельком», — Тимура Миндича, а также его главного финансиста Александра Цукермана. Оба подозреваемых скрываются от органов досудебного расследования и считаются пропавшими с 20 ноября.

