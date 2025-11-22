Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:46, 22 ноября 2025Забота о себе

Россиян предупредили об опасности чая матча

Shot: От частого употребления матчи желтеет кожа и отказывает печень
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Creative Nina / Shutterstock / Fotodom

От частого употребления чая матча может желтеть кожа и отказывает печень. О таких опасных последствиях предупредили россиян, пишет Telegram-канал Shot.

По сведениям издания, 22-летняя фанатка матчи из Москвы выпивала около пяти кружек ежедневно довольно долго. В какой-то момент у девушки стала желтеть кожа. Горожанка перепугалась и обратилась к медикам.

Врачи разъяснили, что чрезмерное употребление матчи может привести к сильной нагрузке на печень и накоплению токсинов, которые вызывают желтуху. Кроме того, в напитке содержится большое количество катехинов — природных антиоксидантов, которые полезны в умеренном количестве.

Также в матче содержатся танины и полифенолы, снижающие усвоение железа на 60–90 процентов и при регулярном употреблении могут вызвать анемию.

Ранее сообщалось, что пристрастие девушек к популярной матче связали с облысением.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назначил Ермака главой делегации на переговорах с Россией

    Адвокат семьи баскетболиста Тиммы заявила о мошенничестве Седоковой

    Медведев высказался о составе делегации Украины на переговорах с США

    Галкин оказался в пустыне после сообщений о якобы проверке в Израиле

    Экс-глава украинской делегации Умеров высказался о предстоящих переговорах

    Зеленский отправит на переговоры с Россией признанного террористом чиновника

    На саммите G20 забыли отключить звук на закрытой сессии

    Россиян предупредили о характерных симптомах надвигающегося инфаркта

    В России силовики задержали вымогавшую деньги у бойцов СВО группу

    В России прокомментировали назначение нового спецпредставителя Трампа по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости