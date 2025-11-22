Россиян предупредили об опасности чая матча

Shot: От частого употребления матчи желтеет кожа и отказывает печень

От частого употребления чая матча может желтеть кожа и отказывает печень. О таких опасных последствиях предупредили россиян, пишет Telegram-канал Shot.

По сведениям издания, 22-летняя фанатка матчи из Москвы выпивала около пяти кружек ежедневно довольно долго. В какой-то момент у девушки стала желтеть кожа. Горожанка перепугалась и обратилась к медикам.

Врачи разъяснили, что чрезмерное употребление матчи может привести к сильной нагрузке на печень и накоплению токсинов, которые вызывают желтуху. Кроме того, в напитке содержится большое количество катехинов — природных антиоксидантов, которые полезны в умеренном количестве.

Также в матче содержатся танины и полифенолы, снижающие усвоение железа на 60–90 процентов и при регулярном употреблении могут вызвать анемию.

Ранее сообщалось, что пристрастие девушек к популярной матче связали с облысением.