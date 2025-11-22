Россия
Российские бойцы за 15 минут взяли под контроль крупный опорный пункт ВСУ

Марина Совина
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Стрелок с позывным «Чита» рассказал РИА Новости, что подразделения группировки войск «Восток» захватили крупный опорный пункт ВСУ недалеко от населенного пункта Гай в Днепропетровской области всего за 15 минут.

«Заходили тремя группами — по 15 человек на мотоциклах: двое — с флангов, одна — по центру. Все быстро, буквально доли секунды», — рассказал собеседник агентства.

Российский боец добавил, что противник попытался оказать сопротивление, но атака военных РФ была стремительной и слаженной.

«Кто-то пытался отстреливаться, но мы их быстро, как на полигоне, отработали. Минут за 15 полностью взяли опорник», — заявил он.

Ранее населенный пункт Иванополье в Донецкой народной республике (ДНР) полностью перешел под контроль российской армии. В боях за город принимали участие 78-й мотострелковый полк «Север — Ахмат», бойцы 1194-го мотострелкового полка и штурмовой отряд 4-й гвардейской дивизии мотострелковой бригады имени Георгия Победоносца.

