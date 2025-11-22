Экономика
05:07, 22 ноября 2025Экономика

Россиян призвали заменить счетчики электроэнергии на интеллектуальные приборы

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Счетчики электроэнергии в России должны быть заменены на интеллектуальные приборы, заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что с 1 января 2022 года в России установлен порядок, в соответствии с которым все электросчетчики подлежат замене на интеллектуальные приборы. «Такие устройства автоматически, без участия жильцов, передают данные потребления», — уточнил депутат.

По словам Колунова, новые счетчики устанавливают в нескольких случаях: если старый прибор вышел из строя, например, он передает некорректные показания, если на нем есть трещины и дефекты, если истек срок эксплуатации.

Ранее финансовый эксперт Татьяна Волкова рассказала, что установка в квартире индивидуальных счетчиков поможет снизить плату за отопление на 20-30 процентов.

