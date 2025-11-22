Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:41, 22 ноября 2025Силовые структуры

Серию жестоких расправ над абитуриентками раскрыли в российском регионе

В Алтайском крае раскрыли серию жестоких расправ над абитуриентками в 90-х
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: Telegram-канал «Следком»

В Алтайском крае спустя почти четверть века раскрыли серию жестоких расправ над абитуриентками политехнического института. Об этом сообщает Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

Жертвами неизвестного в конце 90-х годов прошлого столетия стали как минимум десять девушек. Под предлогом помощи с зачислением в учебное заведение мужчина увозил россиянок за город, где насиловал и лишал жизни. Тела абитуриенток маньяк прятал в лесополосе.

Выяснилось, что в роли обещавшего помочь с поступлением доцента выступал заместитель главы одного из районов.

Ранее серию расправ из 90-х раскрыли в Свердловской области. Выйти на след преступника помогли современные технологии. Им оказался мужчина 1958 года рождения, который в период с апреля 1998-го по сентябрь 1999 года бродяжничал и совершал разбои и расправы на территории Орловской, Свердловской, Владимирской, Тамбовской, Пензенской, Рязанской областей и Красноярского края.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский подтвердил скорую встречу с западными партнерами

    Бывшие соседки больше года судились из-за кота и потратили на это два миллиона рублей

    Жители Подмосковья стали скупать больше квартир

    Двое детей провалились под лед в российском регионе

    Трехкратного чемпиона мира арестовали в Красноярске

    Пушилин объяснил отказ бойцов ВСУ сдаваться в плен в Димитрове

    Акинфеев вернется в стартовый состав ЦСКА в матче со «Спартаком»

    Названа причина экстренной посадки самолета United Airlines в США

    В Киеве начался митинг за отставку Зеленского и Ермака

    Странам G7 предрекли финансовый коллапс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости