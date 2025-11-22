Схрон ВСУ с химическим оружием под Красноармейском попал на видео

ФСБ показала на видео тайник ВСУ с химическим оружием под Красноармейском

Схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с химическим оружием, обнаруженный сотрудниками ФСБ России под Красноармейском (Покровском), попал на видео. Ролик публикует РИА Новости.

На кадрах виден тайник. Среди обнаруженного в нем — скрепленные скотчем лабораторные пробирки с неким веществом.

По данным ведомства, эти пробирки — самодельные взрывные устройства (СВУ). Внутри них находится запрещенное химическое вещество хлорпикрин, вокруг которого прикреплены заряды пластита и емкости с бензином. При взрыве такое СВУ превращается в боевое отравляющее вещество удушающего действия — фосген.

По информации следствия, химическое вещество должны были применить против российских военных. Приказ, предварительно, отдал командир 108-го отдельного штурмового батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Возбуждено уголовное дело.

