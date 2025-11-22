В России силовики задержали вымогавшую деньги у бойцов СВО группу

«112»: Силовики задержали группу, которая вымогала деньги у бойцов СВО

Силовики задержали группу, которая вымогала деньги у бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным российского издания, один из задержанных уже готовится ехать в СИЗО. Предположительно, это Руслан Картоев — активный член Баталхаджинской группировки.

Как утверждает «112», преступники угрожали расправой не только самим военнослужащим, но и их женам и детям.

До этого сообщалось, что в банду похитителей участников спецоперации, орудовавшую в Ростовской области, входили массажист-охранник стриптиз-клуба и фитнес-тренеры.

Как выяснило следствие, они подсылали к военнослужащим из Ростовской области, Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской области несовершеннолетних девушек для оказания интим-услуг, а затем похищали их и вымогали под видом сотрудников полиции три миллиона рублей за непривлечение к уголовной ответственности.