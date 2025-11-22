«Спартак» победил ЦСКА в матче РПЛ

«Спартак» победил ЦСКА со счетом 1:0 в матче РПЛ

Московский «Спартак» одержал победу над столичным ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 43-1 минуте забил полузащитник Игорь Дмитриев.

Таким образом, после 16 матчей ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 33 очка. «Спартак» располагается на шестом месте, имея в активе 28 очков. Лидирует «Краснодар» с 33 очками.

В следующем матче «Спартак» на выезде встретится с калининградской «Балтикой», а ЦСКА примет «Оренбург». Обе встречи пройдут 29 ноября.

