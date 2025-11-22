Трамп высказался о возможном отказе Зеленского от мирного плана

Трамп заявил, что Зеленскому придется принять предложения США по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинскому коллеге придется принять американский план по урегулированию конфликта. Трансляция общения американского лидера с журналистами ведется на официальном YouTube-канале Белого дома.

«Вы хотите сказать, что Зеленскому наши предложения не нравятся? Ему придется это принять», — сказал Трамп, добавив, что лидер Украины будет вынужден «с чем-то смириться».

Политик также напомнил, что в ходе встречи с Зеленским в Белом доме уже говорил ему, что у него нет козырей. «Не забывайте, я унаследовал эту войну», — добавил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что мир между Украиной и Россией вскоре будет достигнут.