Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:16, 22 ноября 2025Мир

Трамп высказался о возможном отказе Зеленского от мирного плана

Трамп заявил, что Зеленскому придется принять предложения США по Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинскому коллеге придется принять американский план по урегулированию конфликта. Трансляция общения американского лидера с журналистами ведется на официальном YouTube-канале Белого дома.

«Вы хотите сказать, что Зеленскому наши предложения не нравятся? Ему придется это принять», — сказал Трамп, добавив, что лидер Украины будет вынужден «с чем-то смириться».

Политик также напомнил, что в ходе встречи с Зеленским в Белом доме уже говорил ему, что у него нет козырей. «Не забывайте, я унаследовал эту войну», — добавил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что мир между Украиной и Россией вскоре будет достигнут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин впервые прокомментировал мирный план Трампа по Украине. Президент России предупредил Киев о «неизбежных событиях» на фронте

    В Белом доме указали на слабую позицию Зеленского

    Жильцов дома в Петербурге эвакуировали из-за взорвавшейся батареи от электровелосипеда

    Стало известно о росте числа небоевых потерь в рядах ВСУ

    Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над территорией России за четыре часа

    Автор биографии Зеленского раскрыл реакцию американских сенаторов на коррупционный скандал

    Бывшего адвоката Фейгина заочно арестовали за незаконное пересечение границы

    Трамп пригрозил Украине в случае отказа Зеленского от мирного плана

    Трамп высказался об опоздавшем со сделкой по урегулированию Зеленском

    Трамп предсказал Украине холодную зиму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости