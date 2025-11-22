Украинские военные атаковали электроподстранцию России

Хинштейн: ВСУ атаковали подстранцию в Рыльске, без света остались 3 тыс. человек

Украинские военные вновь атаковали Курскую область, в том числе электроподстанцию в Рыльске. Об этом сообщил глава российского региона Александр Хинштейн в Telegram.

«ВСУ нанесли целенаправленный удар по подстанции в микрорайоне Боровском в городе Рыльске», — указал он. По данным Хинштейна, из-за этого вышли из строя и пока не работают две котельные.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — пояснил глава российского региона. На данный момент известно, что без электроснабжения остаются около трех тысяч человек.

Известно, что украинские военные не впервые наносят удары по энергообъектам Рыльска. В частности, об аналогичном происшествии 19 ноября снова заявил глава российского региона Хинштейн. Тогда же он сообщил, что это «подлые атаки» ВСУ по объектам мирной энергетики.

В начале ноября украинские военные также нанесли удар по подстанции. Без тепла и света в тот момент остались семь домов, в которых живет около 150 человек.