09:17, 22 ноября 2025Россия

Украинские военные атаковали электроподстранцию России

Хинштейн: ВСУ атаковали подстранцию в Рыльске, без света остались 3 тыс. человек
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Украинские военные вновь атаковали Курскую область, в том числе электроподстанцию в Рыльске. Об этом сообщил глава российского региона Александр Хинштейн в Telegram.

«ВСУ нанесли целенаправленный удар по подстанции в микрорайоне Боровском в городе Рыльске», — указал он. По данным Хинштейна, из-за этого вышли из строя и пока не работают две котельные.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — пояснил глава российского региона. На данный момент известно, что без электроснабжения остаются около трех тысяч человек.

Известно, что украинские военные не впервые наносят удары по энергообъектам Рыльска. В частности, об аналогичном происшествии 19 ноября снова заявил глава российского региона Хинштейн. Тогда же он сообщил, что это «подлые атаки» ВСУ по объектам мирной энергетики.

В начале ноября украинские военные также нанесли удар по подстанции. Без тепла и света в тот момент остались семь домов, в которых живет около 150 человек.

