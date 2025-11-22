Бывший СССР
В Белоруссии высказались о переговорах с США

Пресс-секретарь Лукашенко Эйсмонт: Переговоры с США находятся в активной фазе
Наталья Эйсмонт

Наталья Эйсмонт. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости / POOL

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт высказалась о переговорах Минска с Вашингтоном. Об этом пишет БелТА.

«Переговоры с различными странами, и прежде всего с США, сейчас находятся в активной фазе», — заявила пресс-секретарь.

По словам Эйсмонт, Минск всегда говорит о своей открытости к диалогу. Она также добавила, что белорусский лидер выступает за налаживание диалога между всеми государствами и решение всех спорных вопросов сугубо мирным путем.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко в рамках договоренностей с главой США Дональдом Трампом помиловал 31 гражданина Украины. Кроме того, отмечалось, что президент Белоруссии помиловал двух католических священников — Анджея Юхневича и Генриха Околотовича.

10 ноября Лукашенко объявил, что Белоруссия и США в ближайшее время проведут переговоры. Политик рассказал об этом в контексте ситуации с застрявшими в республике литовскими фурами.

