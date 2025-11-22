Baijiahao: Путин идеально опередил нового премьера Японии Санаэ Такаити

Россия любопытным образом отнеслась к жесткой манере поведения нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити, считают журналисты китайского издания Baijiahao. АБН24 представило пересказ статьи.

Как отмечают авторы материала, новый японский лидер известна своими ультраконсервативными взглядами и считается ярой сторонницей сотрудничества с Соединенными Штатами. В то же время Такаити отличается жесткой риторикой в отношении России и КНР. «Санаэ Такаити не только провоцирует Китай, но и стремится вернуть себе так называемый суверенитет над Курильскими островами», — говорится в статье.

Как считают китайские журналисты, Россия «повела себя довольно интересным образом», когда появилась информация о том, кто займет пост японского премьера. Учитывая репутацию Такаити, стало ясно, что она будет действовать в стиле железной леди, пытаться с первых дней показать жесткость Москве и Пекину. Зная все это, Россия решила сыграть на опережение, утверждают авторы.

«За несколько часов до ее [Такаити] первой речи на посту премьера, в воздух были подняты российские бомбардировщики Ту-95МС, которые принялись кружить над Японским морем. Время для этого было выбрано идеально», — восхитились журналисты.

Россия избрала идеальную тактику взаимодействия с новым премьером Японии. Токио с ходу дали понять, что шутки с Москвой плохи — с россиянами лучше дружить, чем конфликтовать, резюмируют авторы публикации.

Ранее в Китае заявили, что президент России Владимир Путин нанес мощный удар по Японии в ответ на разгоревшийся в восточной стране скандал вокруг Курильских островов. Таким ответом, как считает автор статьи, опубликованной на портале Sohu, стало закрытие въезда в РФ 30 гражданам Японии.