Сенатор Карасин: Сильные, слабые и сомнительные стороны Ермака хорошо известны

Сильные, слабые и сомнительные стороны руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака хорошо известны, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на назначение Ермака новым главой делегации на переговорах с США и Россией.

«Я хочу сказать, что Ермак — это личность известная. Приходилось его наблюдать в деле в свое время. У меня такое впечатление, что его хотят вывести из-под удара этого коррупционного скандала, который концентрируется у них вокруг режима [президента Украины Владимира] Зеленского. Поэтому я не исключаю, что здесь есть двойной замысел. Посмотрим, как это все получится», — отметил Карасин.

В любом случае это фигура известная. Его сильные, слабые и сомнительные стороны тоже хорошо известны Григорий Карасин председатель комитета Совфеда по международным делам

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя офиса президента (ОП) Андрея Ермака главой делегации на переговорах с США и Россией. При этом предыдущий глава делегации на переговорах с Россией секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров также вошел в состав переговорщиков.

Кроме того, в состав делегации вошли начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов( внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов и участвовавший в переговорах в Стамбуле первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

