Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:45, 22 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на назначения Ермака главой делегации Украины на переговорах

Сенатор Карасин: Сильные, слабые и сомнительные стороны Ермака хорошо известны
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Сильные, слабые и сомнительные стороны руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака хорошо известны, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на назначение Ермака новым главой делегации на переговорах с США и Россией.

«Я хочу сказать, что Ермак — это личность известная. Приходилось его наблюдать в деле в свое время. У меня такое впечатление, что его хотят вывести из-под удара этого коррупционного скандала, который концентрируется у них вокруг режима [президента Украины Владимира] Зеленского. Поэтому я не исключаю, что здесь есть двойной замысел. Посмотрим, как это все получится», — отметил Карасин.

В любом случае это фигура известная. Его сильные, слабые и сомнительные стороны тоже хорошо известны

Григорий Карасинпредседатель комитета Совфеда по международным делам

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя офиса президента (ОП) Андрея Ермака главой делегации на переговорах с США и Россией. При этом предыдущий глава делегации на переговорах с Россией секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров также вошел в состав переговорщиков.

Кроме того, в состав делегации вошли начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов( внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов и участвовавший в переговорах в Стамбуле первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский подтвердил скорую встречу с западными партнерами

    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада

    В России отреагировали на назначения Ермака главой делегации Украины на переговорах

    Бывшие соседки больше года судились из-за кота и потратили на это два миллиона рублей

    Жители Подмосковья стали скупать больше квартир

    Двое детей провалились под лед в российском регионе

    Трехкратного чемпиона мира арестовали в Красноярске

    Пушилин объяснил отказ бойцов ВСУ сдаваться в плен в Димитрове

    Акинфеев вернется в стартовый состав ЦСКА в матче со «Спартаком»

    Названа причина экстренной посадки самолета United Airlines в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости