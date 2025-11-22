В России высказались о посредничестве США в переговорном процессе с Украиной

Депутат Бутина назвал посредничество США в переговорах с Украиной положительным

Посредничество США в переговорном процессе России и Украины является положительным, считает член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. Своим мнением депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«[Президент России] Владимир Владимирович [Путин] неоднократно заявлял, что мы готовы к переговорам при условии соблюдения интересов российской стороны. Цели специальной военной операции должны быть достигнуты. Ничего не поменялось с тех пор. Посредничество в этой ситуации Соединенных Штатов и других государств, которые предлагали такую возможность, я вижу положительным ключом. Время покажет», — высказалась Бутина.

Ранее Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности России заявил, что новый мирный план президента США Дональда Трампа может стать основой окончательного урегулирования конфликта на Украине. Он сообщил, что Москва уже получила текст американского проекта урегулирования по имеющимся каналам взаимодействия с Белым домом. Путин отметил, что Россия готова к мирным переговорам и решению проблем на Украине.

Киев также получил мирный план Белого дома. По данным украинских политиков, в нем 28 пунктов, включая отказ Украины от вступления в НАТО и признание за Россией Крыма, Донецкой и Луганской народных республик и ряда других территорий.

