В США назвали главные характеристики мирного плана по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс: Убийства должны быть прекращены на Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал главные характеристики, которые должны быть прописаны в мирном плане по Украине. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Прежде всего, отметил он, украинский мирный план должен «прекратить убийства». В то же время важно сохранить целостность страны.

Также вице-президент США заявил, что план урегулирования конфликта должен быть приемлемым как для России, так и для Украины. Помимо этого, надо «увеличить шансы на то, что война не возобновится», указал Вэнс, говоря о трех самых важных характеристиках мирного плана.

В продолжение американский политик написал о толковании рамок данного мирного плана.

Любая критика рамок мирного урегулирования, над которыми работает администрация, либо неверно истолковывает эти рамки, либо искажает некоторые важные реалии на местах Джей Ди Вэнс вице-президент США

Вэнс пояснил свои слова, напомнив и про существующую иллюзию касательно США. По мнению многих, сообщил он, если США якобы предоставят больше финансовой помощи, поставят украинским военным еще больше техники и усилят санкционное давление, то «победа станет близка». Но на самом деле это не так, отметил Вэнс.

Он указал, что настоящий мир создают не те дипломаты и политики, которые остаются в мире фантазий, а умные люди. Именно они, заявил вице-президент США, продолжают находиться в реальном мире.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил план урегулирования конфликта на Украине. К разработке проекта соглашения подключились в том числе спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф и вице-президент Джей Ди Вэнс. Украинский лидер Владимир Зеленский после разговора с лидерами ФРГ, Франции и Великобритании также заявил, что Украина и Европа работают над мирным планом, разработанным администрацией США.