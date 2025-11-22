В США назвали главные характеристики мирного плана по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал главные характеристики, которые должны быть прописаны в мирном плане по Украине. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
Прежде всего, отметил он, украинский мирный план должен «прекратить убийства». В то же время важно сохранить целостность страны.
Также вице-президент США заявил, что план урегулирования конфликта должен быть приемлемым как для России, так и для Украины. Помимо этого, надо «увеличить шансы на то, что война не возобновится», указал Вэнс, говоря о трех самых важных характеристиках мирного плана.
В продолжение американский политик написал о толковании рамок данного мирного плана.
Любая критика рамок мирного урегулирования, над которыми работает администрация, либо неверно истолковывает эти рамки, либо искажает некоторые важные реалии на местах
Вэнс пояснил свои слова, напомнив и про существующую иллюзию касательно США. По мнению многих, сообщил он, если США якобы предоставят больше финансовой помощи, поставят украинским военным еще больше техники и усилят санкционное давление, то «победа станет близка». Но на самом деле это не так, отметил Вэнс.
Он указал, что настоящий мир создают не те дипломаты и политики, которые остаются в мире фантазий, а умные люди. Именно они, заявил вице-президент США, продолжают находиться в реальном мире.
Ранее президент США Дональд Трамп одобрил план урегулирования конфликта на Украине. К разработке проекта соглашения подключились в том числе спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф и вице-президент Джей Ди Вэнс. Украинский лидер Владимир Зеленский после разговора с лидерами ФРГ, Франции и Великобритании также заявил, что Украина и Европа работают над мирным планом, разработанным администрацией США.