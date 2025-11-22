Мир
21:22, 22 ноября 2025Мир

Экс-офицер армии США указал на коварный пункт мирного плана по Украине

Крапивник: Подписание мирного плана США по Украине приведет к атакам на Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Aaron Schwartz / Reuters

В мирном плане президента Соединенных Штатов Дональда Трампа заметили пункт, который даст легитимное право государствам Североатлантического альянса при первой возможности напасть на Россию. Военный эксперт, экс-офицер американской армии Станислав Крапивник в разговоре с «МК» выразил мнение, что Запад обязательно воспользуется этим поводом, как только наступит подходящее время.

Он прокомментировал один из пунктов плана США по Украине, согласно которому, в случае нарушения РФ условий мирного договора, ей будет дан скоординированный военный ответ коллективным Западом. По мнению Крапивника, данный пункт появился в плане не просто так, а был предусмотрен как повод для начала боевых действий с Россией.

«Как только Запад почувствует, что готов к большой войне или почувствует, что в России назревает хаос, он устроит провокацию и нападет. (...) Уже через три года Украина и НАТО будут готовы к новой войне», — заявил военный эксперт.

Крапивник подчеркнул, что в случае, если Россия примет данный мирный план, она не выиграет три года мира. Напротив, как считает бывший офицер американской армии, страну захлестнут непрекращающиеся теракты и ракеты будут летать «откуда-то из-за границы» так же, как и дроны. Разница будет в том, что после подписания договора РФ не сможет отвечать.

Ранее Трамп прокомментировал реакцию украинского лидера Владимира Зеленского на план США по урегулированию конфликта с Россией. Глава Белого дома подчеркнул, что Зеленскому придется одобрить американскую инициативу по урегулированию на Украине.

