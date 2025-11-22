Выдуманная дочь обошлась российскому моряку почти в миллион рублей

Жительница Прикамья выманила 800 тыс. рублей у моряка, придумав совместную дочь

В Прикамье осудят мошенницу, которая выдумала дочь и выманила у моряка почти миллион рублей на ее содержание. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, женщина три года выманивала деньги у своего возлюбленного, который служит моряком дальнего плавания. На содержание и лечение их несуществующей дочери она получила 835 тысяч рублей. Полученную сумму аферистка потратила на себя.

Мужчина узнал, что никакого ребенка у его спутницы не было, когда пошел в суд для установления отцовства. Оказалось, что свидетельство о рождении дочери женщина скачала из интернета.

