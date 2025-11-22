Захарова: Запад из-за отсутствия героев возвеличивает убийц русских

Запад из-за отсутствия героев возвеличивает убийц русских, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее высказывание приводится в Telegram-канале.

Таким образом дипломат отреагировала на материал британской газеты The Telegraph, посвященный финскому снайперу Симо Хяюхя.

По мнению Захаровой, европейцы увлеклись переписыванием истории.

Представитель МИД России уверена, что британцы пытаются «вылепить из Симо Хяюхя мифологизированный образ героя», преподнося историю о том, что советские солдаты якобы сильно боялись его и называли Белая Смерть.

Захарова подчеркнула, что историки не признают эту информацию подлинной, а прозвище снайпера появилось в финской литературе только в конце 1980-х годов.

