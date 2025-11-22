Мир
Захарова высказалась о посвященной убивавшему русских снайперу из Финляндии статье

Захарова: Запад из-за отсутствия героев возвеличивает убийц русских
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Запад из-за отсутствия героев возвеличивает убийц русских, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее высказывание приводится в Telegram-канале.

Таким образом дипломат отреагировала на материал британской газеты The Telegraph, посвященный финскому снайперу Симо Хяюхя.

По мнению Захаровой, европейцы увлеклись переписыванием истории.

Представитель МИД России уверена, что британцы пытаются «вылепить из Симо Хяюхя мифологизированный образ героя», преподнося историю о том, что советские солдаты якобы сильно боялись его и называли Белая Смерть.

Захарова подчеркнула, что историки не признают эту информацию подлинной, а прозвище снайпера появилось в финской литературе только в конце 1980-х годов.

До этого сообщалось, что дипломат ответила главе польского генштаба генералу Веславу Кукуле, который заявил о подготовке нападения на Польшу со стороны некоего врага.

