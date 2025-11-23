Бывший хоккеист «Амурских тигров» погиб в ДТП

Бывший хоккеист «Амурских тигров» Шматков погиб в ДТП в возрасте 24-х лет

Бывший защитник хабаровского клуба Молодежной хоккейной лиги «Амурские тигры» Даниил Шматков погиб в ДТП. Об этом клуб сообщил в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла, когда Шматков был за рулем своего грузовика. Подробности не сообщаются.

Пресс-служба клуба выразила соболезнования родным и близким погибшего спортсмена. У Шматкова остались супруга и двое детей. Спортсмену было 24 года.

Шматков выступал за «Амурских тигров» с 2019 по 2021 годы. Хоккеист провел 107 матчей, забросив 3 шайбы и сделав 6 результативных передач.