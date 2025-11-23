Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:16, 23 ноября 2025Бывший СССР

Начался штурм Гуляйполя

Военблогер Ермаков: В городе Гуляйполе начаты штурмовые мероприятия
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В городе Гуляйполе Запорожской области начаты штурмовые мероприятия с северо- и юго-востока. Об этом сообщает военблогер Тимофей Ермаков в своем Telegram-Канале.

Штурм начался со стороны Ровнополья и Марфополя, уточнил он. Кроме того, добавил Ермаков, российские войска прорываются сквозь опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с юга от села Дорожнянка. «По факту активная фаза Гуляйпольской освободительной операции началась», — пишет военблогер.

Ранее стало известно, что российские войска берут Гуляйполе в клещи.

После этого военблогер Борис Рожин рассказал о падении обороны ВСУ в населенном пункте Зеленый Гай близ Гуляйполя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о начале переговоров по мирному плану Трампа

    Ярмольник оправдался за посаженных за руль собак

    Россиян предостерегли от четырех опасных ошибок при лечении гипертонии

    Раскрыта позиция Украины и Европы по обмену территориями

    Эрдоган проведет переговоры с Путиным

    Россиянку обокрали на рейсе известной авиакомпании

    Камерунский футболист «Спартака» рассказал об интересе к русской культуре

    Начался штурм Гуляйполя

    Стало известно о напряженной неделе Путина на фоне мирного плана Трампа по Украине

    Помощник Путина анонсировал его «сверхбольшой» визит в Индию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости