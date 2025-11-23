Начался штурм Гуляйполя

Военблогер Ермаков: В городе Гуляйполе начаты штурмовые мероприятия

В городе Гуляйполе Запорожской области начаты штурмовые мероприятия с северо- и юго-востока. Об этом сообщает военблогер Тимофей Ермаков в своем Telegram-Канале.

Штурм начался со стороны Ровнополья и Марфополя, уточнил он. Кроме того, добавил Ермаков, российские войска прорываются сквозь опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с юга от села Дорожнянка. «По факту активная фаза Гуляйпольской освободительной операции началась», — пишет военблогер.

Ранее стало известно, что российские войска берут Гуляйполе в клещи.

После этого военблогер Борис Рожин рассказал о падении обороны ВСУ в населенном пункте Зеленый Гай близ Гуляйполя.