21:22, 23 ноября 2025Бывший СССР

Один украинский город остался без света после взрыва

Украинский Павлоград обесточен после взрыва
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В украинском Павлограде произошел взрыв, после этого город был полностью обесточен. Об этом проинформировало издание «Общественное. Новости» в Telegram-канале.

«После взрыва, который прогремел в Павлограде Днепропетровской области, по всему городу отключили свет», — сказано в публикации. Других подробностей не приводится.

До этого стало известно о перебоях со светом в Полтаве и Харькове. В Харькове была остановлена работа метро, спустя время движение поездов возобновили.

Ранее сообщалось, что часть Черниговской области на севере Украины осталась без света. Как подчеркивалось, причиной могло стать то, что в Нежинском районе был поврежден важный энергетический объект.

В ночь с 16 на 17 ноября в Изюме Харьковской области после взрывов пропало электричество.

    Все новости