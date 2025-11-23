Россия
17:30, 23 ноября 2025Россия

Пожар на Шатурской ГРЭС после атаки ВСУ ликвидирован

Воробьев: Пожар на ГРЭС в Шатуре ликвидирован, вода и канализация работают
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
СюжетПожары в Московской области

Кадр: Telegram-канал «Воробьев LIVE»

Пожар на Шатурской ГРЭС после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидирован, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Новый пост появился в Telegram-канале губернатора.

По словам Воробьева, электричество, холодное водоснабжение и канализация в Шатуре работают в штатном режиме, пожар ликвидирован. К 17:00 планировалось закончить дотушивание и охлаждение, добавил он. «В округ мы направили 20 блочно-модульных котельных (БМК). В первую очередь восстанавливаем тепло в объектах здрава и пансионате для пожилых», — отметил он.

Губернатор добавил, что сейчас к стабильному водоснабжению подключают больницу, а параллельно запускают подачу тепла в микрорайон Керва. Чтобы ускорить работы, в Шатуру направили 20 аварийных бригад из соседних округов, говорит Воробьев. При необходимости жителям пообещали обеспечить обогреватели и дополнительные источники тепла.

Атака беспилотных летательных аппаратов на Шатурскую ГРЭС была совершена утром в субботу, 23 ноября. Часть дронов была уничтожена силами противовоздушной обороны, несколько упали на территорию станции. На объекте возник пожар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев созвал оперативный штаб после этой атаки.

