Раскрыты подробности плана США по защите Зеленского

WP: Амнистия в плане США защитит Зеленского от антикоррупционных расследований
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christophe Ena / Reuters

План США по урегулированию конфликта на Украине включает амнистию для украинского лидера Владимира Зеленского, которая защитит его от антикоррупционного скандала. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«По словам официальных лиц, причиной этой попытки мира стало ощущение, что недавние неудачи на поле боя в Донецкой области и коррупционный скандал в Киеве поставили Украину на грань перелома», — говорится в материале.

Уточняется, что американские чиновники предложили включить в план пункт о послевоенной амнистии по просьбе Украины, чтобы укрепить уверенность Зеленского и его правительства в том, что они не будут подвержены расследованиям, даже если текущий коррупционный скандал приобретет более широкие масштабы.

Ранее стало известно, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) в своем альтернативном плане по урегулированию конфликта на Украине предложили не ограничивать численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) до 600 тысяч человек. Европейцы считают, что план США вынуждает Украину пойти на уступки, которые давно считались неприемлемыми для страны.

