Россиян предупредили об ограничении мобильного интернета

Операторы заявили об ограничении мобильного интернета из-за мер безопасности

Операторы мобильной связи предупредили россиян о возможном временном ограничении мобильного интернета. Об этом сообщила «Газета.Ru».

В МТС рассказали, что временные ограничения возможны в целях обеспечения мер безопасности, это не коснется обычных звонков и СМС-сообщений. «Мы сделали так, чтобы вы смогли пользоваться привычными цифровыми сервисами, даже когда нет интернета: такси, Госуслугами и другими ресурсами», — заявил оператор.

В Т2 уведомили абонентов, что ограничение мобильного интернета возможно по независящим от оператора причинам. «Востребованные онлайн-сервисы остаются доступными», — пообещала компания.

В так называемый «белый список» ресурсов входят приложения и сайты, остающиеся доступными в периоды ограничений мобильной связи и интернета. Это Госуслуги, платформа для дистанционного голосования, сайты президента и правительства, VK, «Oдноклассники», Mail.ru, платформа MAX, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы «Яндекса», «Дзен», Rutube, сайт платежной системы «Мир», личные кабинеты абонентов операторов «Билайн», «Мегафон», МТС, «Ростелеком», T2.

Кроме того, в список востребованных онлайн-сервисов вошли сайты государственных органов, «Почты России», Альфа-банка, «Честного знака», несколько новостных порталов, включая «Ленту.ру», сайты Rambler, РЖД и туристического портала «Туту.ру», навигатора «2ГИС», такси «Максим», сайт с прогнозом погоды Gismeteo.

Ранее сообщалось, что сервис для проверки скорости интернета появится в приложении «Госуслуги» в декабре 2025 года. При помощи данного сервиса пользователи смогут на собственных телефонах измерять скорость доступа в интернет и время задержки передачи данных, исключая переходы по неизвестным ссылкам в поисковике.