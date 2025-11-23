Россиянину с «руками-базуками» предрекли ампутацию

Shot: Кириллу Терешину, вводившему синтол в бицепсы, грозит ампутация рук

29-летнему россиянину Кириллу Терешину, известному в сети как «руки-базуки» из-за того, что он делал инъекции синтона в бицепсы, грозит ампутация рук. Такой исход предрекло издание Shot в Telegram.

В сообщении отмечается, что Терешину пришли плохие результаты анализов, из-за чего врачи не могут провести операцию по пересадке кожи на руках. Издание подчеркнуло, что это хирургическое вмешательство могло бы спасти интернет-знаменитость от ампутации конечностей, однако состояние мужчины не позволяет этого сделать. «"Рукам-базукам" грозит скорая ампутация», — добавили в сообщении.

По данным Shot, в операции Терешина должны участвовать три специалиста — сосудистый, пластический и реконструктивный хирурги. Издание напомнило, что из-за синтола в бицепсах ткани начали гнить. В сообщении также отмечалось, что в июне мужчине провели первые операции, удалив 70 процентов вещества.

Терешин стал известен в 2017 году благодаря тому, что демонстрировал огромные бицепсы, созданные с помощью инъекций опасного вещества — синтола. Он неоднократно появлялся в эфире федеральных каналов, в том числе в передаче «Давай поженимся!». В 2019 году ему провели операцию, в ходе которой удалили часть синтола и других веществ, которые он вводил в мышцы. Врачи решились на хирургическое вмешательство, несмотря на то, что до этого отказывались браться за эту задачу из-за ее сложности.