Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:31, 23 ноября 2025Интернет и СМИ

Россиянину с «руками-базуками» предрекли ампутацию

Shot: Кириллу Терешину, вводившему синтол в бицепсы, грозит ампутация рук
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Руки Базуки / YouTube 

29-летнему россиянину Кириллу Терешину, известному в сети как «руки-базуки» из-за того, что он делал инъекции синтона в бицепсы, грозит ампутация рук. Такой исход предрекло издание Shot в Telegram.

В сообщении отмечается, что Терешину пришли плохие результаты анализов, из-за чего врачи не могут провести операцию по пересадке кожи на руках. Издание подчеркнуло, что это хирургическое вмешательство могло бы спасти интернет-знаменитость от ампутации конечностей, однако состояние мужчины не позволяет этого сделать. «"Рукам-базукам" грозит скорая ампутация», — добавили в сообщении.

Материалы по теме:
Один из первых блогеров России 17 лет пытался прославиться. Он дрался со стенами и хотел побить Тесака. Что с ним теперь?
Один из первых блогеров России 17 лет пытался прославиться.Он дрался со стенами и хотел побить Тесака. Что с ним теперь?
3 сентября 2023
«Все будет чики-пики» Россиянка скандалит и дерется с мужем на камеру. Как она стала звездой и попала на Первый канал?
«Все будет чики-пики»Россиянка скандалит и дерется с мужем на камеру. Как она стала звездой и попала на Первый канал?
29 октября 2024

По данным Shot, в операции Терешина должны участвовать три специалиста — сосудистый, пластический и реконструктивный хирурги. Издание напомнило, что из-за синтола в бицепсах ткани начали гнить. В сообщении также отмечалось, что в июне мужчине провели первые операции, удалив 70 процентов вещества.

Терешин стал известен в 2017 году благодаря тому, что демонстрировал огромные бицепсы, созданные с помощью инъекций опасного вещества — синтола. Он неоднократно появлялся в эфире федеральных каналов, в том числе в передаче «Давай поженимся!». В 2019 году ему провели операцию, в ходе которой удалили часть синтола и других веществ, которые он вводил в мышцы. Врачи решились на хирургическое вмешательство, несмотря на то, что до этого отказывались браться за эту задачу из-за ее сложности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможной передаче Tomahawk Украине в рамках плана Трампа

    Московский зоопарк захотел оставить себе панду Катюшу

    Положение Зеленского сравнили с осадой

    Путешественник описал Китай фразой «система безопасности работает лучше, чем будильник»

    Губернатор Подмосковья созовет оперштаб после атаки на Шатурскую ГРЭС

    Армия России заняла три населенных пункта в зоне СВО

    Россиянину с «руками-базуками» предрекли ампутацию

    Лидеры G20 приняли декларацию в ЮАР

    Стало известно об отражении атаки беспилотника на Москву

    Иран высказался о возможных санкциях США за сотрудничество с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости