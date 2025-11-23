Россиянку обокрали на рейсе известной авиакомпании

Shot: У россиянки украли украшения на 20 т.р. во время рейса Turkish Airline

У россиянки украли украшения во время рейса, который выполняла известная авиакомпания Turkish Airlines. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Пассажирка рассказала, что летела бизнес-классом из Черногории на Шри-Ланку с пересадкой в Стамбуле. Женщина отметила, что, опасаясь воровства, выложила из шкатулки с украшениями, которую планировала сдать в багаж, помолвочное кольцо за 400 тысяч рублей и оставила в ней только бижутерию.

По прилете собеседница Shot открыла свой чемодан и обнаружила, что шкатулку с украшениями вскрыли. По словам женщины, оттуда пропали бусы, цепочки и браслеты общей стоимостью 20 тысяч рублей. Издание сообщает, что пассажирка готовит претензию к авиакомпании.

Ранее стало известно, что Turkish Airlines оставила сотни российских туристов без багажа. Сообщалось, что авиаперевозчик не загрузил на рейсы из Турции 215 чемоданов и сумок.