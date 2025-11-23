Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
07:50, 23 ноября 2025Спорт

«Самая сексуальная спортсменка мира» показала вид сзади в обтягивающих шортах

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало «самой сексуальной спортсменкой мира», опубликовала новые фотографии в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке легкоатлетка показала вид сзади в коротких обтягивающих шортах. При этом она бегала. На Шмидт подписано более пяти миллионов человек.

Фото: @shanese_photography

Шмидт отбиралась на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Она выступала в составе сборной Германии в эстафете на дистанции 4 по 400 метров.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе немецкой сборной в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Идеальной сделки не бывает». Трамп назвал свой мирный план по Украине неокончательным и пригрозил ужесточить условия для Киева

    Рубио высказался об отказе от мирного плана по Украине

    Украина за ночь выпустила по России более 70 беспилотников

    «Самая сексуальная спортсменка мира» показала вид сзади в обтягивающих шортах

    Келлог назвал позерством заявление представителя Украины о территориях

    В общении россиян спрогнозировали одно изменение

    Россиян предупредили об опасности кофеина

    Украинские военные атаковали сдающихся сослуживцев

    ВСУ атаковали Смоленскую область

    В Раде забили тревогу из-за ситуации на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости