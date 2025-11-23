Скончался известный украинский музыкант

На Украине скончался музыкант Олег Лесик Турко

Музыкант с Украины, сооснователь группы DZIDZIO Олег Лесик Турко, умер на 59-м году жизни. Об этом сообщил его сын Олег Турко-младший на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Подробности смерти не уточняются, однако известно, что в конце прошлого года артист уже пережил серьезный инцидент прямо на сцене. На одном из концертов во Львове у музыканта внезапно остановилось сердце. Он упал на глазах у публики, команда вынесла его со сцены на руках.

Турко срочно доставили в реанимацию кардиологии, где врачам удалось его спасти. Уже через несколько недель артист вернулся к концертной деятельности. Ранее его сын рассказывал, что отец несколько лет страдал от серьезных болезней сердца.

