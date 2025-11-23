Мир
22:47, 23 ноября 2025Мир

Стармер поговорил с Трампом об Украине

Трамп и Стармер обсудили процесс урегулирования ситуации на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп и Ким Стармер

Дональд Трамп и Ким Стармер. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поговорил с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Политики согласились, что в процессе поиска урегулирования ситуации на Украине наступил критический момент, сказано в пресс-релизе на сайте британского правительства.

«Премьер-министр поговорил с президентом США сегодня. Лидеры обсудили различные аспекты проходящей сегодня в Женеве встречи на высоком уровне по мирному плану США по Украине», — говорится в заявлении.

Политики подчеркнули важность работы сообща для достижения справедливого и прочного мира, отмечается в релизе.

В конце октября Кир Стармер высказал мнение, что перспективы Украины якобы улучшаются после того, как Дональд Трамп ввел санкции против российского энергетического сектора. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии России.

Также в октябре Кир Стармер обсудил с американским президентом способы заставить Китай отказаться от покупки российской нефти.

