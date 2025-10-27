Мир
21:02, 27 октября 2025Мир

Стармер оценил положение Украины после санкций Трампа против России

Стармер заявил, что санкции Трампа против России повлияли на положение Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Henry Nicholls / Pool / Reuters

Перспективы Украины якобы улучшаются после того, как президент США Дональд Трамп ввел санкции против российского энергетического сектора. Такое мнение выразил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, его слова приводит Bloomberg.

«Ситуация улучшилась. На прошлой неделе произошли действительно важные события», — заявил глава британского правительства.

По его мнению, введение новых ограничений якобы способствует «улучшению положения» Украины в конфликте.

23 октября Министерство финансов США ввело санкции против двух крупных российских нефтяных компаний, в том числе компании «Лукойл». Рестрикции распространяются на все структуры, находящиеся под их контролем.

Российский лидер Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии России.

Кроме того, представитель Европейской комиссии (ЕК) Анна-Каиса Итконен заявила, что ограничения США против России могут оказать негативное влияние на ряд стран Европейского союза (ЕС).

