Ученые предупредили о страшной катастрофе

Кильский университет: Африканский континент расколется через 5-10 млн лет

Ученые из Кильского университета в Германии заявили, что африканский континент разделяется на две части. Соответствующее исследование опубликовано на сайте в Journal of African Earth Sciences.

Отмечается, что впервые об этом процессе стало известно еще в конце 1960-х годов, однако с помощью новых технологий эксперты смогли более детально рассмотреть явление. В частности, ученые выяснили, что Африканский континент смещается, растягивается и распадается на части.

По оценкам экспертов, приблизительно через 5-10 миллионов лет Африка будет состоять из двух массивов суши.

Ранее профессор Калифорнийского университета Кен Макдональд заявил, что Африканский континент расколется намного раньше, чем предполагалось. Трещина длиной около 56,5 километра в пустыне Эфиопии возникла в 2005 году. Однако с тех пор она расширяется со скоростью примерно 1,5 сантиметра в год.

