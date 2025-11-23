Употребление одного из популярных соусов оказалось причиной инсульта

Кардиолог Кондрахин: Соевый соус повышает риск инсульта и гипертензии

Частые походы в суши-бары и употребление соевого соуса могут серьезно сказаться на здоровье, повысив риск инсульта и гипертензии. Как сообщил «Shot Поверке» кандидат медицинских наук, клинический фармаколог, терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин, причина в повышенной концентрации натрия в соусе.

По словам специалиста, дело в том, что натрий задерживает жидкость в организме и повышает кровяное давление, а также бьет по сосудам, почкам и мозгу.

Многие терапевты советуют есть роллы лишь один-два раза в месяц и только здоровым людям. Кроме того, соевый соус с низким содержанием натрия тоже не выход, если превышается дневная доза соли — чайная ложка.

