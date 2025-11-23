В Канаде заявили о возможности прогресса по ряду мировых вопросов без участия США

Мир может добиться прогресса по целому ряду вопросов и без участия США. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, передает Bloomberg.

По его словам, консенсус, достигнутый на встрече лидеров «Большой двадцатки» (G20) в Южно-Африканской Республике (ЮАР), имеет вес, несмотря на бойкот со стороны администрации американского президента Дональда Трампа.

Саммит «собрал вместе страны, представляющие три четверти населения мира, две трети мирового ВВП и три четверти мировой торговли, и при этом без формального участия Соединенных Штатов», заявил Карни. Он назвал это сигналом, что центр тяжести мировой экономики смещается.

Ранее официальный представитель МИД ЮАР Криспин Пири заявила, что отсутствию представителей США на саммите G20 в ЮАР было уделено слишком много внимания. Белый дом сам озвучил причину отказа от участия в мероприятии в Йоханнесбурге, добавила она.

Саммит G20 в Йоханнесбурге был посвящен темам солидарности, равенства и устойчивости к стихийным бедствиям. Участники обсудили борьбу с изменениями климата, развитие технологий и поддержку уязвимых стран.