Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:26, 23 ноября 2025Интернет и СМИ

В США предрекли бегство Зеленского с Украины

Макгрегор: Зеленский может покинуть Украину следом за своими подчиненными
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский может покинуть Украину следом за несколькими своими подчиненными. Такое развитие событий предрек бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Есть причины, почему на банковских счетах Зеленского свыше миллиарда долларов. Двое его приближенных уже сбежали из страны (…). Я уверен, что Зеленский может поступить так же», — подчеркнул Макгрегор.

По его мнению, практически половина западной помощи Украине была разворована.

10 ноября на Украине разгорелся коррупционный скандал. НАБУ обвинило соратника Зеленского Тимура Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, направленной на получение откатов от контрагентов «Энергоатома» в размере от 10 до 15 процентов от стоимости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появился полный текст мирного плана по Украине от ЕС

    В США сравнили мирный план по Украине со сделкой Чемберлена и Гитлера

    Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Северске

    Рубио допустил возможность нового разговора Трампа и Зеленского

    Серию мощных взрывов в Харькове сняли на видео

    В «Центральном университете» началось эпидемиологическое расследование

    Второй раз за день раздались взрывы над двумя российскими городами

    СК отказал адвокату-иноагенту в возращении в Россию

    Стармер поговорил с Трампом об Украине

    Дуров согласился с теорией о «следе Франции» в убийстве Кирка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости