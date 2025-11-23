В США предрекли бегство Зеленского с Украины

Макгрегор: Зеленский может покинуть Украину следом за своими подчиненными

Украинский лидер Владимир Зеленский может покинуть Украину следом за несколькими своими подчиненными. Такое развитие событий предрек бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Есть причины, почему на банковских счетах Зеленского свыше миллиарда долларов. Двое его приближенных уже сбежали из страны (…). Я уверен, что Зеленский может поступить так же», — подчеркнул Макгрегор.

По его мнению, практически половина западной помощи Украине была разворована.

10 ноября на Украине разгорелся коррупционный скандал. НАБУ обвинило соратника Зеленского Тимура Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, направленной на получение откатов от контрагентов «Энергоатома» в размере от 10 до 15 процентов от стоимости.