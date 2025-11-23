Высокопоставленный украинский чиновник завел страницу в соцсети из России

Украинский чиновник Подоляк зарегистрировался в X через российский AppStore

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк завел аккаунт в соцсети X через российский AppStore. В этом убедился корреспондент «Ленты.ру».

«Подключено через: Russian Federation AppStore», — гласят надписи в обоих профилях. Уточняется, что аккаунт Подоляка был зарегистрирован в феврале 2022 года. Страница при этом отмечена как подлинная.

Кроме того, пометку о регистрации через российский AppStore можно заметить и в аккаунте начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Однако в описании профиля указано, что это неофициальная страница украинского чиновника. В информации о пользователе также отмечено, что страницу зарегистрировали в ноябре 2022 года.

