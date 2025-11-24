Алдонин раскрыл детали борьбы с тяжелой болезнью

Бывший футболист ЦСКА Алдонин: Надеюсь справиться с болезнью, шансы есть

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин рассказал о том, как проходит процесс лечения от рака желудка. Его слова приводит журналист Дмитрий Шнякин в своем Telegram-канале.

По словам Шнякина, Алдонин находится в Германии и настроен бороться с тяжелым заболеванием. «Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки! Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть — за них изо всех сил держусь», — отметил футболист.

Шнякин также высказался о тяжелой болезни Алдонина, отметив, что новость об этом стала для него шоком. Он призвал мужчин проходить регулярные медицинские обследования и отметил, что сам собирается этим заняться в скором времени.

О диагностированном у 45-летнего Алдонина тяжелом заболевании стало известно 22 ноября. В Российской премьер-лиге рассказали, что бывшему футболисту требуется дорогостоящее лечение, и призвали помочь ему и его семье материально.