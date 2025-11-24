Бывший СССР
Экс-советник Кучмы увидел в словах Трампа сигнал Зеленскому

Соскин: Трамп послал Зеленскому сигнал, использовав кавычки
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп, использовав кавычки в отношении украинской власти, послал важный сигнал Владимиру Зеленскому. Об этом заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего Youtube-канала.

«Вы понимаете: если Трамп кого-то в кавычки берет, то это уже (конец). Так что, мальчики и девочки, приготовьтесь» — сказал Соскин.

По его информации, бывшему министру обороны Украины Рустему Умерову показали некий компромат на Зеленского и его окружение.

Ранее Трамп впервые использовал кавычки, чтобы написать о властях Украины. «Украинское "руководство" выразило нулевую благодарность на наши [американские] усилия [по урегулированию конфликта]», — написал он.

