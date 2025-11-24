Футболист Батраков отказался от 120 миллионов долларов в год в Саудовской Аравии

Футболист московского «Локомотива» Алексей Батраков отказался от 120 миллионов долларов в год в Саудовской Аравии. Об этом в интервью «Спорт-Экспрессу» сообщил его агент Вадим Шпинев.

«Если бы вы знали, от каких предложений отказался Леша... 120 миллионов долларов в год! Кто предлагал ему столько? Саудиты. 10 миллионов долларов в месяц», — рассказал Шпинев.

По словам агента, для Батракова не настолько важны деньги, он хочет играть в футбол, а не заканчивать карьеру. «Это зарплата уровня Роналду? Криштиану 40 лет, а Леше — 20», — резюмировал Шпинев.

В октябре Батраков стал самым дорогим российским футболистом по версии портала Transfetmarkt. Стоимость нападающего оценивается в 23 миллиона евро. Тогда же об интересе к игроку высказались в туринском «Ювентусе».

Батраков — воспитанник «Локомотива». Он выступает за основную команду железнодорожников с 2024 года. В нынешнем сезоне форвард провел за команду 20 матчей в Российской премьер-лиге и Кубке России, в которых забил 13 мячей и отдал 4 результативные передачи. Кроме того, Батраков регулярно вызывается в сборную страны.

