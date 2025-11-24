Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:15, 24 ноября 2025Интернет и СМИ

Известный российский блогер описал особенность Японии словами «один в один как у нас»

Блогер Сардаров заявил, что пьяные японцы ведут себя так же, как россияне
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Issei Kato / Reuters

Известный российский блогер Амиран Сардаров, получивший популярность по YouTube-проекту «Дневник хача», рассказал о схожей особенности России и Японии. Об этом он вспомнил в подкасте Артемия Лебедева, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Соведущая Ледебева в подкасте, актриса дубляжа Дарья Блохина рассказала, что в Японии с пониманием относятся к пьяным людям. По ее словам, японцы много работают и с помощью алкоголя снимают напряжение. Сардаров также вспомнил, что в Японии он тоже обращал внимание на то, как выпивают местные жители.

«Они буянят, как наши (...) Вот эта улица у них есть, где они бухают после рабочего дня. Выходят, орут, кричат, в караоке ходят. Просто один в один как у нас. Раздолбаи редкостные становятся, хотя при этом весь день очень прилично себя ведут», — рассказал блогер.

Ранее журналист и телеведущий Сергей Мардан рассказал, что в Финляндии обратил внимание, что местные жители много пьют по выходным. При этом он подчеркнул, что пять рабочих дней финны ведут нормальную жизнь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев заявил, что мирный план Трампа переписали. Его могли сократить сразу на девять пунктов

    Трамп обсудил с Си Цзиньпином Россию и Украину

    В ЕС пообещали продолжить давление на Россию вопреки усилиям США

    Екатерина Варнава станцевала перед камерой в платье с экстремальным разрезом

    Раскрыт признак заведомо провальных отношений

    На Украине рассказали о готовности к компромиссам

    Россиян призвали убраться

    Кадыров показал видео с благодарящими его бойцами ВСУ

    На Западе назвали Россию лидирующей в новой космической гонке

    В Евросоюзе оценили масштабы импорта американских энергоносителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости