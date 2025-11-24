Известный российский блогер описал особенность Японии словами «один в один как у нас»

Блогер Сардаров заявил, что пьяные японцы ведут себя так же, как россияне

Известный российский блогер Амиран Сардаров, получивший популярность по YouTube-проекту «Дневник хача», рассказал о схожей особенности России и Японии. Об этом он вспомнил в подкасте Артемия Лебедева, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Соведущая Ледебева в подкасте, актриса дубляжа Дарья Блохина рассказала, что в Японии с пониманием относятся к пьяным людям. По ее словам, японцы много работают и с помощью алкоголя снимают напряжение. Сардаров также вспомнил, что в Японии он тоже обращал внимание на то, как выпивают местные жители.

«Они буянят, как наши (...) Вот эта улица у них есть, где они бухают после рабочего дня. Выходят, орут, кричат, в караоке ходят. Просто один в один как у нас. Раздолбаи редкостные становятся, хотя при этом весь день очень прилично себя ведут», — рассказал блогер.

Ранее журналист и телеведущий Сергей Мардан рассказал, что в Финляндии обратил внимание, что местные жители много пьют по выходным. При этом он подчеркнул, что пять рабочих дней финны ведут нормальную жизнь.