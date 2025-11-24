Криминалист раскрыл возможную причину исчезновения россиянки в Турции

Пропавшая в Турции россиянка могла попасть в секс-рабство или пойти на органы

Пропавшую в Турции россиянку могли похитить и продать на органы, либо использовать ее для оказания интимных услуг. Такую версию изданию NEWS.ru сообщил криминалист Михаил Игнатов.

По словам эксперта, 32-летнюю москвичку могли специально заманить за границу обещаниями красивой жизни. Восточные мужчины обещают носить на руках и исполнять все желания, многих одиноких женщин подкупает готовность будущего мужа принять чужого ребенка. Попавшие в рабство девушки вынуждены обслуживать мужчин в заведениях за еду и мелкие подачки.

«Существует и худший вариант, когда людей разбирают на органы, тела просто утилизируют, а жизнеспособные органы уже продают черным донорам за очень большие деньги», — рассказал Михаил Игнатов.

32-летняя жительница Москвы Дарья Лучкина 17 октября сообщила родственникам, что отправится вместе с ребенком на корпоратив. Она уточнила, что все сотрудники фирмы будут с детьми, затем перестала выходить на связь. Вскоре близкие женщины узнали, что она обманула их и вместе с сыном отправилась в Стамбул, не взяв с собой никаких вещей.

В квартире москвички были найдены телефоны и личные вещи. По словам волонтеров, в Стамбуле мать и ребенка встретил неизвестный мужчина на автомобиле.