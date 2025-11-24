Спорт
Махачев рассказал о сожалении после завоевания второго пояса в UFC

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ed Mulholland / Imagn Images / Reuters

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев отреагировал на завоевание второго чемпионского пояса в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает Sport24.

По словам спортсмена, он давно знал, что может подняться в следующую весовую категорию. «Даже немного было сожаление: "Почему я раньше не поднялся в весовой категории, а столько времени гонял вес?"» — отметил Махачев.

16 ноября Махачев победил австралийца Джека Деллу Маддалену в бою за титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Судьи отдали ему победу единогласным решением.

До этого российский боец становился чемпионом организации в легком весе. В данный момент он идет на серии из 16 побед подряд.

