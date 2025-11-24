На Украине раскрыли принцип действия предложенных Киеву США гарантий безопасности

«РБК-Украина»: США предложили Украине второй документ по гарантиям безопасности

США, помимо мирного плана из 28 пунктов, передали Украине второй документ, определяющий гарантии безопасности для Киева. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Документ называется «Рамочное соглашение по гарантиям безопасности для Украины». Утверждается, что он разработан по модели пятой статьи устава НАТО. В этом соглашении, как отмечают журналисты, содержится три пункта.

Согласно первому из них, в случае вооруженного нападения на Украину президент США может применить вооруженные силы, разведывательную и логистическую поддержку, экономические и дипломатические действия, а также другие шаги, признанные целесообразными.

Второй пункт предусматривает, что союзники по Североатлантическому альянсу в Европе, включая Францию, Великобританию, Германию, Польшу и Финляндию обязуются действовать согласованно с США. Третий пункт определяет сроки действия соглашения. Оно будет действовать в течение десяти лет с возможностью продления.

Отмечается, что переданная версия соглашения не является финальной, а текст документа еще может быть изменен.

Ранее на Украине рассказали о предложении США по территориальным уступкам. Отмечается, что Вашингтон предложил превратить северную часть Донецкой народной республики (ДНР) в буферную зону, подконтрольную российской стороне.