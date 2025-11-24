Названы предложенные суммы штрафов за изображение храмов без крестов

В Госдуму внесли проект закона о штрафах за изображение храмов без крестов

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за изображение храмов без крестов. Предлагаемые суммы взысканий опубликованы в размещенном в думской электронной базе документе.

В июле Дума приняла закон о защите религиозных символов традиционных вероисповеданий. Закон запрещает использование в СМИ, интернете, а также рекламе изображений объектов религиозного назначения без соответствующих символов. Однако на тот момент не были рассмотрены штрафы за нарушение.

Как следует из документа, за искажение образа культовых зданий предложены штрафы в размере от 10 до 30 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

В случае распространения таких изображений в интернете или СМИ, штрафы могут быть еще выше — до 50 тысяч рублей для граждан, до 100 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для организаций.

При этом законопроектом предлагается ввести исключения, при которых ответственность не наступит. Речь идет об использовании исторических изображений, где религиозные символы отсутствовали в соответствующий период, а также в случаях, когда их воспроизведение может привести к осквернению.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об изменениях в описании герба России. Его предложено дополнить обязательным наличием крестов на малых и большой коронах, а также державе.

