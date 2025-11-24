TNI: Россия может победить в космической гонке из-за новой космической станции

Новая российская космическая станция обеспечит Москве обзор жизненно важного стратегического региона. Об этом в колонке для The National Interest (TNI) заявил автор Брэндон Дж. Вайхерт.

Журналист напомнил о планах «Роскосмоса» запустить к 2030 году четыре основных модуля новой космической станции. По мнению Брэндона Дж. Вайхерт, такие планы Москвы должны стать «тревожным звоночком» для Вашингтона и Запада: «США совершенно не осознают, что участвуют в новой космической гонке, да еще и в той, которую проигрывают».

В материале говорится, что Россия может обеспечить себе лидирующие позиции в космосе, запустив станцию, имеющую наклон в 97 градусов. Для сравнения, Международная космическая станция имеет наклон 51,6 градуса. Такое размещение даст России «беспрецедентный охват каждой точки Земли» — в том числе обзор территорий Арктики и Антарктики.

«Размещение станции на полярной орбите также даст (...) реальные преимущества в области научных исследований, в частности, в области изучения климата, погодных условий и морского льда», — подчеркнул эксперт. По его словам, возможно поэтому первым запущенным модулем новой станции станет исследовательский и энергетический.

По словам журналиста, когда речь заходит о строительстве новой станции, многие наблюдатели усмехаются. «Но зря. Россия не только давно является сверхдержавой в области космических станций, но и довольно успешно переносит жесткие западные санкции», — заключил колумнист TNI.

В конце ноября орбиту Международной космической станции из-за предстоящего прибытия пилотируемого корабля «Союз МС-28» и убытия «Союза МС-27» подняли на 2,7 километра.