Reuters: Опубликован отличающийся от первого европейский мирный план по Украине

Еще одну версию европейского мирного плана по Украине опубликовало агентство Reuters. Данный вариант заметно отличается от предыдущего.

По данному проекту предлагают установить численность армии Украины на уровне в 800 тысяч военнослужащих. В предыдущем документе, опубликованном The Telegraph, таких ограничений не было.

Также предлагается перезапустить Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЕ), а выработанную электроэнергию делить поровну между Россией и Украиной, что соответствует плану Трампа. В предыдущей версии же АЗС закреплялась полностью за Украиной.

Кроме того, в версии Reuters говорится о том, что НАТО не будет размещать свои войска на постоянной основе на территории Украины в мирное время.

В данной версии также есть предложение о проведении выборов на Украине после подписания документа как можно скорее. Также в данном документе есть пункт о том, что Россия может вернуться в формат G8.

Однако есть и совпадения между планами. И в одном и в другом есть пункт о том, что конфликт необходимо остановить по линии фронта.

Ранее госсекретарь Штатов Марко Рубио заявил, что любой план потребует одобрения президента Соединенных штатов Америки Дональда Трампа, а также предложения России своей точки зрения.