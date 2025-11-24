Мир
01:05, 24 ноября 2025Мир

Опубликован отличающийся от первого европейский мирный план по Украине

Reuters: Опубликован отличающийся от первого европейский мирный план по Украине
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Emma Farge / Reuters

Еще одну версию европейского мирного плана по Украине опубликовало агентство Reuters. Данный вариант заметно отличается от предыдущего.

По данному проекту предлагают установить численность армии Украины на уровне в 800 тысяч военнослужащих. В предыдущем документе, опубликованном The Telegraph, таких ограничений не было.

Также предлагается перезапустить Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЕ), а выработанную электроэнергию делить поровну между Россией и Украиной, что соответствует плану Трампа. В предыдущей версии же АЗС закреплялась полностью за Украиной.

Кроме того, в версии Reuters говорится о том, что НАТО не будет размещать свои войска на постоянной основе на территории Украины в мирное время.

В данной версии также есть предложение о проведении выборов на Украине после подписания документа как можно скорее. Также в данном документе есть пункт о том, что Россия может вернуться в формат G8.

Однако есть и совпадения между планами. И в одном и в другом есть пункт о том, что конфликт необходимо остановить по линии фронта.

Ранее госсекретарь Штатов Марко Рубио заявил, что любой план потребует одобрения президента Соединенных штатов Америки Дональда Трампа, а также предложения России своей точки зрения.

