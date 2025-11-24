Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:26, 24 ноября 2025Россия

Опубликовано новое фото с достигшим совершеннолетия Адамом Кадыровым

В сети появилось новое фото с достигшим совершеннолетия Адамом Кадыровым
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: @kadyrov_khalid

В сети появилось новое фото с достигшим совершеннолетия Адамом Кадыровым. Снимок опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) родственник главы Чечни Рамзана Кадыров Халид Кадыров.

Сын руководителя Чечни отмечает день рождения 24 ноября, ему исполнилось 18 лет.

На фотографии Адам и Халид Кадыровы стоят рядом, указывая друг на друга указательными пальцами — этот жест характерен для многих представителей чеченского руководства.

Снимок был выложен около полуночи, что можно установить исходя из времени, прошедшего с появления публикации в аккаунте Халида Кадырова. Фото было сделано на парковке, на заднем плане можно заметить высотки и Mеrcedes с чеченскими номерами. Смарт-часы Адама Кадырова показывают время, когда была сделана фотография, — 20:54.

За последние годы Адам Кадыров неоднократно оказывался в центре внимания СМИ — он получал награды и высокие должности, стрелял, воевал и налаживал личную жизнь. О том, кем сын главы Чечни успел стать к 18 годам, изложено в большом материале «Ленты.ру».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США объяснили отказ Уиткоффа от встречи с Зеленским в Турции

    Раскрыт тайный смысл редкой тиары королевы Камиллы

    Российское МВД заинтересовалось бросившей четырехлетнюю дочь в Таиланде россиянкой

    США столкнулись с падением продаж автомобилей

    Российский школьник впал в кому после прогулки по заброшке

    Третий украинский БПЛА за день сбили на подлете к Москве

    Встречу США и Украины в Женеве описали словами «предварительный шаг»

    В Киеве раскрыли красные линии в переговорах

    Российского IT-бизнесмена обвинили в госизмене

    В Польше арестовали участника диверсии на железной дороге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости