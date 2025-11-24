Опубликовано новое фото с достигшим совершеннолетия Адамом Кадыровым

В сети появилось новое фото с достигшим совершеннолетия Адамом Кадыровым

В сети появилось новое фото с достигшим совершеннолетия Адамом Кадыровым. Снимок опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) родственник главы Чечни Рамзана Кадыров Халид Кадыров.

Сын руководителя Чечни отмечает день рождения 24 ноября, ему исполнилось 18 лет.

На фотографии Адам и Халид Кадыровы стоят рядом, указывая друг на друга указательными пальцами — этот жест характерен для многих представителей чеченского руководства.

Снимок был выложен около полуночи, что можно установить исходя из времени, прошедшего с появления публикации в аккаунте Халида Кадырова. Фото было сделано на парковке, на заднем плане можно заметить высотки и Mеrcedes с чеченскими номерами. Смарт-часы Адама Кадырова показывают время, когда была сделана фотография, — 20:54.

За последние годы Адам Кадыров неоднократно оказывался в центре внимания СМИ — он получал награды и высокие должности, стрелял, воевал и налаживал личную жизнь. О том, кем сын главы Чечни успел стать к 18 годам, изложено в большом материале «Ленты.ру».