Открыт останавливающий болезнь Альцгеймера механизм

NN: Белок Sox9 ускоряет очистку мозга от амилоидных бляшек при Альцгеймере

Ученые из Медицинского колледжа Бейлора обнаружили естественный механизм, который способен очищать мозг от уже сформировавшихся амилоидных бляшек — ключевого признака болезни Альцгеймера. В работе, опубликованной в Nature Neuroscience (NN), исследователи показали: активация белка Sox9 заставляет астроциты — вспомогательные клетки мозга — активно поглощать токсические отложения и тем самым замедлять когнитивный спад в мышиных моделях заболевания.

В эксперименте использовали животных, у которых уже были выраженные нарушения памяти и сформированные бляшки — то есть состояние, более близкое к реальным пациентам. Повышение активности Sox9 усиливало «уборочную» функцию астроцитов: они становились более разветвленными, активными и удаляли отложения значительно быстрее. Блокировка Sox9 давала противоположный эффект — ускоряла накопление бляшек и ухудшала работу мозга.

По словам авторов, результаты открывают новый терапевтический путь: вместо того чтобы пытаться предотвратить образование амилоида, можно усилить естественную способность астроцитов очищать мозг. Однако, подчеркивают исследователи, прежде чем такие методы смогут применяться у людей, потребуются масштабные исследования безопасности и механизмов действия Sox9 в человеческом мозге.

Ранее ученые выяснили, что физическая активность в среднем и пожилом возрасте снижает риск деменции почти наполовину.