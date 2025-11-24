Наука и техника
Открыт останавливающий болезнь Альцгеймера механизм

NN: Белок Sox9 ускоряет очистку мозга от амилоидных бляшек при Альцгеймере
Екатерина Графская
Екатерина Графская

Ученые из Медицинского колледжа Бейлора обнаружили естественный механизм, который способен очищать мозг от уже сформировавшихся амилоидных бляшек — ключевого признака болезни Альцгеймера. В работе, опубликованной в Nature Neuroscience (NN), исследователи показали: активация белка Sox9 заставляет астроциты — вспомогательные клетки мозга — активно поглощать токсические отложения и тем самым замедлять когнитивный спад в мышиных моделях заболевания.

В эксперименте использовали животных, у которых уже были выраженные нарушения памяти и сформированные бляшки — то есть состояние, более близкое к реальным пациентам. Повышение активности Sox9 усиливало «уборочную» функцию астроцитов: они становились более разветвленными, активными и удаляли отложения значительно быстрее. Блокировка Sox9 давала противоположный эффект — ускоряла накопление бляшек и ухудшала работу мозга.

По словам авторов, результаты открывают новый терапевтический путь: вместо того чтобы пытаться предотвратить образование амилоида, можно усилить естественную способность астроцитов очищать мозг. Однако, подчеркивают исследователи, прежде чем такие методы смогут применяться у людей, потребуются масштабные исследования безопасности и механизмов действия Sox9 в человеческом мозге.

Ранее ученые выяснили, что физическая активность в среднем и пожилом возрасте снижает риск деменции почти наполовину.

