07:50, 24 ноября 2025

Причинившему многомиллионный ущерб бюджету генералу Росгвардии отменили арест

Владимир Шарапов
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Московский гарнизонный военный суд изменил меру пресечения бывшему руководителю департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майору Михаилу Варенцову, обвиняемому по делу о махинациях на 350 миллионов рублей при реализации нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Об этом пишет ТАСС.

Варенцов находился под домашним арестом, однако из-за его состояния здоровья меру пресечения заменили на запрет определенных действий. Запрет будет действовать до 31 января 2026 года. Второго фигуранта дела, бывшего начальника Главного центра информационных технологий ведомства Николая Чепкасова, оставили под домашним арестом.

По версии следствия, научно-исследовательский институт «Восход» заключил три контракта по разработке специального программного обеспечения для обработки информации. Контроль за их исполнением был возложен на Варенцова и Чепкасова. Они приняли работы и оплатили их, но ПО не соответствовало предъявленным требованиям. Росгвардии причинен материальный ущерб в 350 миллионов рублей.

17 сентября следователи завершили расследование этого дела.

