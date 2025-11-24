Профессор Малинен: Финляндия готовит военную провокацию против России

Финляндия готовит военную провокацию против России. Об этом в соцсети X написал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.

«Я думаю, этот процесс уже никак не остановить. По моим текущим оценкам, война между Финляндией (НАТО) и Россией начнется в течение одного года — трех лет, и (скорее всего) она начнется под чужим флагом — силами НАТО», — высказал свое мнение эксперт.

Ранее сообщалось, что Финские власти задумались над восстановлением «болотных ловушек» на границе с Россией. Утверждалось, что на границе Лапландии и Мурманской области находится почти 100 тысяч гектаров болот, по которым могут проехать танки.

Несколькими днями ранее глава Финляндии Александр Стубб призвал США ввести новые санкции против России для давления на Москву в вопросе переговоров по Украине.