Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:02, 24 ноября 2025Мир

Профессор предупредил Россию о провокации со стороны Финляндии

Профессор Малинен: Финляндия готовит военную провокацию против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Финляндия готовит военную провокацию против России. Об этом в соцсети X написал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.

«Я думаю, этот процесс уже никак не остановить. По моим текущим оценкам, война между Финляндией (НАТО) и Россией начнется в течение одного года — трех лет, и (скорее всего) она начнется под чужим флагом — силами НАТО», — высказал свое мнение эксперт.

Ранее сообщалось, что Финские власти задумались над восстановлением «болотных ловушек» на границе с Россией. Утверждалось, что на границе Лапландии и Мурманской области находится почти 100 тысяч гектаров болот, по которым могут проехать танки.

Несколькими днями ранее глава Финляндии Александр Стубб призвал США ввести новые санкции против России для давления на Москву в вопросе переговоров по Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об изменении 28 пунктов мирного плана Трампа по Украине

    Туристка описала поездку в Японию фразой «задыхалась от количества людей»

    На рынке вкладов заметили опасную миграцию

    Зеленского уличили в прямом руководстве коррупционными схемами в энергосфере

    Профессор предупредил Россию о провокации со стороны Финляндии

    Женщина выжила после нападения медведя и раненая провела ночь в лесу

    Названы правила борьбы с внезапными пробуждениями посреди ночи

    В Британии раскрыли последствия коррупционного скандала для Зеленского

    Названо число сбитых за неделю вражеских БПЛА над Россией

    Россия и Индия обсудят запуск карт «Мир»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости