Раскрыт биологический возраст 40-летнего Роналду

Whoop: Биологический возраст 40-летнего Криштиану Роналду составляет 28 лет
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Компания Whoop раскрыла биологический возраст 40-летнего нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщается в их официальном аккаунте в социальной сети X.

Отмечается, что возраст футболиста составил 28 лет. Роналду отреагировал на публикацию компании, отметив, что данные достоверные.

Ранее Роналду обратился к президенту США Дональду Трампу. Он поблагодарил Трампа за приглашение на торжественный ужин, организованный для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

Роналду в нынешнем сезоне провел девять матчей в чемпионате Саудовской Аравии. На его счету десять забитых мячей и одна результативная передача.

